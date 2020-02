Première sortie du jeune cycliste marocain ayant rejoint l’équipe israélienne

Le jeune coureur cycliste marocain, El Mehdi Chokri, âgé de 23 printemps, tente d’expliquer les raisons qui l’ont incité à rejoindre les rangs d’Israël Cycling Academy (ICA), la seule équipe cycliste israélienne.

Lors d’un entretien téléphonique avec Le Site Info, Chokri a affirmé avoir signé un contrat avec l’équipe de l’Etat hébreu, il y a de cela trois mois. Et ce, par l’intermédiaire de son ancien coach et ex-agent, Jean-Jacques Henri.

Sa décision, a affirmé le jeune coureur cycliste, est intervenue suite à la fin de non-recevoir de soutien de nulle partie, alors qu’il détient plusieurs titres, aussi bien à l’échelle nationale que continentale.

De plus, selon ses dires, la situation de précarité dont souffre sa famille l’a obligé à accepter cette proposition de l’équipe israélienne, sans autres considérations des conséquences susceptibles d’en découler.

Cependant, il a également ajouté avoir bien reçu une communication d’un responsable de la Fédération royale marocaine de cyclisme, lui demandant les tenants et aboutissements de ce contrat.

Et le coureur cycliste de souligner qu’il est prêt à respecter toute décision émanant de la FRMC, tout en étant obligé de subvenir aux besoins de sa famille et, aussi, d’évoluer à de plus hauts niveaux.

Et El Mehdi Chokri, détenteur de la Médaille d’or du championnat arabe sur route pour les jeunes, en 2015, de conclure qu’il a été très bien accueilli au sein de sa nouvelle équipe et qu’il y avait obtenu tout le soutien qui lui manquait quand il faisait partie de l’équipe nationale de cyclisme.

L.A. (avec Y.D.)