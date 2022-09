Première liste de Regragui: ce qu’en pensent des cadres nationaux

La liste des joueurs retenus par le nouveau sélectionneur national, Walid Regragui, en prévision des deux matches amicaux face au Chili et au Paraguay est « équilibrée » et « logique », ont estimé des cadres techniques nationaux.

Si Regragui a maintenu l’ossature de l’équipe nationale sous la houlette de Vahid Halilhodzic, la liste rendue publique lundi est marquée par le retour à la tanière de Hakim Ziyech, Younes Belhanda, Badr Benoun et Abdessamad Zelzouli, outre la convocation, pour la première fois, de l’attaquant du club italien de Bari (Serie B), Walid Cheddira. Elle comporte également cinq joueurs évoluant à la Botola Pro D1 et représentant les clubs du Wydad et du Raja de Casablanca en plus de la Renaissance Berkane.

Dans ce contexte, le cadre national Hassan Moumen a indiqué que le sélectionneur national a minutieusement choisi les 31 joueurs qui défendront les couleurs nationales lors des deux prochaines rencontres amicales.

« Deux mois seulement nous séparent du début du Mondial 2022. Il se peut que d’ici-là des changements s’opèrent, comme les blessures de certains joueurs ou leur manque de compétitivité », a-t-il déclaré à la MAP.

« Certes, a-t-il poursuivi, les deux matches amicaux ne sont pas suffisants pour former une équipe homogène, d’où la convocation de plusieurs joueurs qui entraient dans le schéma tactique de Vahid Halilhodzic », relevant que le retour en sélection nationale d’anciens joueurs écartés ne sera que bénéfique pour le groupe.

« Regragui avait raison de sélectionner des joueurs de la Botola », a-t-il dit, notant que Walid connait bien la qualité de ces joueurs et leur capacité à apporter le plus souhaité.

De son côté, le cadre national, Fouad Sahabi, a affirmé que la liste de Walid ne contient pas de grandes surprises, à l’exception de la convocation de Walid Cheddira, notant que le retour de Ziyech et Zelzouli, qui s’est illustré récemment avec son nouveau club espagnol Osasuna insufflera une bouffée d’oxygène à la ligne médiane nationale.

Pour sa part, le cadre technique national, Samir Yaich, s’est félicité du retour de Ziyech et Noussair Mazraoui, notant que ces joueurs expérimentés vont permettre à l’équipe nationale de retrouver son équilibre.

« J’ai établi une liste de 31 joueurs pour pouvoir observer le maximum d’éléments avant la Coupe du Monde pour pouvoir jauger leur niveau et déterminer qui mérite de défendre les couleurs nationales », a déclaré Regragui lors d’une conférence de presse tenue au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

S.L.