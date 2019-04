Première déclaration d’Achraf Hakimi après sa blessure

Touché au métatarse, Achraf Hakimi doit mettre un terme à sa saison. Le Lion de l’Atlas est revenu pour la première fois sur sa blessure dans une déclaration accordée à la radio espagnole Cadena Cope.

Le latéral de 20 ans a tout d’abord annoncé qu’il se fera opérer mercredi prochain. Il a également exprimé son envie de participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui sera tenue en Egypte.

“J’ai senti que mon pied me lâchait, puis j’ai essayé de continuer, mais j’ai été incapable de le faire et je me suis jeté par terre”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “Penser au retour me fait peur plus que l’opération, je suis aussi un peu triste”.

“Mercredi, je subirai une intervention chirurgicale à Madrid et la récupération se fera, en principe, entre Madrid et Dortmund”, a-t-il souligné.

Rappelons que le Lion de l’Atlas a quitté la pelouse lors du match du BVB face à Wolfsburg (1-0) en marge de la 27e journée de Bundesliga, à la 25 minute seulement après son entrée.

