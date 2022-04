Première apparition de Ronaldo après le décès de son fils (PHOTO)

La star portugaise, Cristiano Ronaldo, a fait sa première apparition après l’annonce tragique du décès de son fils nouveau-né, lundi dernier.

Des médias britanniques ont diffusé, mercredi, des photos montrant le joueur à bord de sa voiture arriver au centre d’entraînement de Manchester United. L’annonce du décès du nouveau-né avait profondément affecté le monde du football et les supporters de Liverpool avaient même exprimé leur soutien au joueur dans les tribunes, lors du match contre Manchester United mardi dernier.

Pour rappel, Ronaldo avait annoncé, lundi, le décès de son fils, l’un des jumeaux nés récemment. « C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur », a écrit Ronaldo, conjointement avec sa compagne Georgina Rodriguez.

De même que les parents endeuillés ont tenu à remercier le personnel médical, médecins et infirmiers, pour leur soutien et leur solidarité. Demandant le respect de leur vie privée en ces pénibles circonstances, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont adressé ce message d’amour au petit défunt: « Notre fils, tu es notre ange. Nous t’aimons pour toujours! ».

M.F.