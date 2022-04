Première apparition de Mustapha Hadji après son limogeage (VIDEO)

Après avoir disparu des radars de l’équipe nationale en tant qu’assistant de l’entraîneur Vahid Halilhodzic, Mustapha Hadji, signale son retour au ballon rond.

Et c’est dans un enregistrement vidéo que l’on voit l’ex-international marocain jouer au football de salle, sur un terrain de proximité au gazon synthétique. Et comme à son habitude, Hadji a démontré ses talents connus et reconnus de footballeur, en étant l’auteur décisif d’une belle passe ayant fini par un but, après avoir su réussir un double dribble, aux dépens d’un défenseur et du gardien.

Pour rappel, Mustapha Hadji compte parmi les assistants d’entraîneurs des Lions de l’Atlas dont la carrière à ce poste est la plus longue dans l’histoire du football national. En effet, il a été successivement assistant de trois coachs de l’équipe nationale, à savoir Badou Zaki, Hervé Renard et, enfin, Vahid Halilhodzic.

Mais Hadji a été écarté du staff de l’équipe nationale quelques jours seulement avant la rencontre aller, à Kinshasa, du match barrage ayant opposé les Lions de l’Atlas aux Léopards de la RDC, comptant pour la qualification aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

L.A.