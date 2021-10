Premier League: Ziyech contribue à la victoire de Chelsea (VIDEO)

Chelsea a écrasé Norwich City (7-0), ce samedi à Stamford Bridge, en match comptant pour la 9e journée de la Premier League.

Après les réalisations de Mason Mount (1-0, 8e), Callum Hudson-Odoï (2-0, 18e) et Reece James (3-0, 42e), les hommes de Thomas Tuchel ont plié le match dès la première période.

Au retour des vestiaires, Ben Chilwell (4-0, 57e), pour son 3e but sur les trois dernières journées de championnat, et un but contre son camp de Max Aarons (5-0, 62e), sur un centre de Hudson-Odoï, ont encore corsé l’addition.

Hakim Ziyech a contribué au 7e but en délivrant une passe clé à Loftus-Cheek, qui a lui-même délivré la passe décisive à Mason Mount. Le Marocain est entré en jeu à la 70e minute et a livré une bonne performance lors de ses 20 minutes de jeu, ratant deux occasions de marquer.

Grâce à cette victoire, Chelsea renforce sa position en tête du classement, à 4 points d’écart de Liverpool, qui affrontera Manchester United Dimanche.