Premier League: voici le joueur de l’année 2019 (VIDEO)

L’international néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool) a été élu par l’association des joueurs de Premier League meilleur joueur de la saison, dimanche 28 avril.

Le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk a été désigné joueur de l’année 2019 par l’Association des joueurs professionnels anglais, dimanche, lors de son gala annuel tenu à Londres.

Van Dijk, qui succède au palmarès à son coéquipier Mohamed Salah, a été préféré par les joueurs de Premier League à l’attaquant de Manchester City, Raheem Sterling.

Lot de consolation pour Sterling, âgé de 24 ans: il a obtenu le trophée du jeune joueur de l’année, comme son coéquipier Leroy Sané, en 2018.

Van Dijk, âgé de 27 ans, a rejoint Liverpool en janvier 2018 contre 75 millions de livres (87 millions d’euros), en provenance de Southampton.

Ce joueur très complet, solide physiquement et à l’aise techniquement, a contribué à renforcer la défense de Liverpool, en lutte pour le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City (un point de moins que les Citizens), avec notamment 19 rencontres sans prendre de but (20 buts encaissés en 36 matches, soit deux de moins que City), et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Chez les dames, Vivianne Miedema (Arsenal) a enlevé le trophée de joueuse de l’année après avoir marqué 22 buts pour les Gunners, lesquelles ont décroché leur premier titre depuis 2012.