Premier League : poignée de main musclée entre Tuchel et Conte (VIDÉO)

Le derby du 14 août, entre Chelsea FC et Tottenham Hotspur FC, restera dans les annales de la Premier League. L’un des moments marquants de la rencontre est le combat de coqs entre les entraineurs des deux équipes. Antonio Conte a démontré un manque de fairplay à Thomas Tuchel en fin du match.

L’italien a à peine serré la main de l’allemand, sans même dénier de le regarder dans les yeux, chose que Tuchel n’a clairement pas « apprécié ». L’on pouvait bien ressentir l’animosité de l’Allemand vis-à-vis de l’italien, les choses auraient pu prendre une autre tournure, sans l’intervention du staff des deux côtés.

Tuchel a partagé avec la presse les raisons de sa réaction après le match, indiquant « quand on se serre la main, nous nous regardions dans les yeux, mais nous avions une opinion différente, donc c’était émotif. Il était content quand ils ont égalisé, et ça s’est un peu chauffé, mais rien de grave. Nos cartons rouges ? Ce n’était pas nécessaire. L’altercation ? C’est émouvant. Vous aimez ça. Nous n’avons pas besoin de commentaires maintenant. C’est la Premier League, c’est le jeu. Vous l’aimez, non ? Nous l’aimons. Nous sommes des entraîneurs émotionnels ».

De son côté, Conte a déclaré « c’était un match difficile pour les deux équipes et nous essayons à chaque match d’être compétitifs. Chelsea a montré qu’ils sont une très bonne équipe. Je ne veux pas commenter la situation (avec Tuchel), ce n’est pas le plus important. S’il y a un problème, c’est entre lui et moi. C’est normal de venir ici et de souffrir, mais en même temps on s’est créé des occasions pour rester dans le jeu ».

Le ressenti que l’on a de ces propos est comme si les deux techniciens chercheraient à « désamorcer » la situation auprès de la Commission disciplinaire, surtout qu’ils ont reçu deux cartons rouges lors de leur « altercation ».

A.O.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022