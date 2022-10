Premier League : Manchester City surclasse United (VIDEO)

Manchester City a fait étalage de son talent en s’imposant sur le score de 6 buts à 3 contre Manchester United, dimanche à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 9è journée du championnat d’Angleterre de football.

En plus de leur performance collective exceptionnelle, les Citizens ont profité de la très grande forme de Phil Foden (trois buts), de Kevin De Bruyne (deux passes décisives) et surtout de Herling Haaland, impliqué sur cinq des six buts des siens avec un triplé et deux passes décisives.

Le Norvégien a déjà marqué quatorze buts en huit matches cette saison, un ratio nettement supérieur à celui de ses trois saisons passées à Dortmund, en Allemagne. Cette victoire permet au champion d’Angleterre en titre (vingt points) de rester au contact du leader Arsenal (21 points) après huit rencontres disputées dans le championnat d’Angleterre. Manchester United, qui a encaissé dix buts lors de ses deux derniers déplacements à l’Etihad, recule à la sixième place (douze points).

Les Red Devils, qui ont marqué grâce à Anthony et Martial à deux reprises, sont ramenés à la réalité et peuvent constater que les problèmes de fond sont loin d’être résolus en dépit des résultats positifs réalisés avant la trêve internationale.

SM