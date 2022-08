Premier League: Man.United retrouve des couleurs face à Liverpool (VIDEO)

Manchester United a assuré sa première victoire de la saison (2-1) contre le vice-champion sortant, Liverpool, toujours au point mort, lundi, en clôture de la 3e journée de Premier League.

Les Red Devils ont pu compter sur Jadon Sancho (16e) et Marcus Rashford (53e) pour se mettre dans les meilleures dispositions dans un Old Trafford particulièrement surchauffé et complétement acquis à la cause des mancuniens.

Le but de l’Égyptien Mohamed Salah en fin de match (82e) n’a pas suffi à inverser la tendance, plongeant les Reds dans le doute, avec seulement deux points engrangés en trois rencontres.

Grâce à ce score, les Manchester United remonte à la 14e place, deux rangs devant Liverpool qui compte déjà sept points de moins que le leader Arsenal, auteur pour le moment d’un parcours parfait.

https://youtu.be/ybAhEYu4A0k