Premier League: Man. United enchaîne une 2ème victoire d’affilée (VIDEO)

Manchester United a signé, samedi, sa deuxième victoire consécutive à Southampton (1-0), en ouverture de la 4e journée du championnat anglais de football. Après avoir battu Liverpool (2-1) lundi dernier, les Reds Devils, avec Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sur le banc, se sont offerts une semaine à six points qui les fait remonter provisoirement à la 6e place.

En faisant confiance au même onze de départ que contre les Reds, Erik ten Hag a refusé de s’écarter de la voie qu’il a tracée. Et, sans être particulièrement spectaculaire, la prestation de ses joueurs a été suffisamment solide et réaliste pour lui donner raison.

Le seul fait que Manchester n’ait pas encaissé de but à l’extérieur pour la première fois depuis décembre est déjà une statistique à souligner. Le club n’avait pas non plus remporté deux matches de championnat d’affilée depuis février.

Offensivement, United a assuré l’essentiel grâce à un but en début de seconde période par l’intermédiaire de Bruno Fernandes à la 55e. Ronaldo est rentré en jeu à la 68e, avant d’être rejoint par le milieu de terrain brésilien Casemiro, arrivé en début de semaine du Real Madrid, à partir de la 80e.

S.L. (avec MAP)