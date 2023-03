Premier League : les matchs seront suspendus pendant l’heure du ftour

La commission des arbitres de la Premier League a rendu une décision importante concernant les matchs du championnat qui auront lieu durant le mois de Ramadan.

« Sky Sport » a révélé, via son compte officiel Twitter, que le comité des arbitres de la Premier League anglaise a demandé aux arbitres de suspendre temporairement les matchs durant l’heure du ftour afin de donner l’occasion aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne.

Les joueurs ont tendance de rompre généralement leur jeûne par de l’eau, des dattes où encore des compléments alimentaires. On s’attend à ce que de nombreux joueurs de la Premier League jeûnent, y compris nos professionnels marocains tels que Nayef Aguerd (West Ham United), Hakim Ziyech (Chelsea), Imran Louza, (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers), où encore Anas Zaroury (Burnley).

Match officials across the Premier League and EFL have been asked to allow players to break their fast during matches over Ramadan, Sky Sports News can exclusively reveal ⤵️

