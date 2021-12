Premier League: Chelsea s’impose et se maintient dans la course au titre

Chelsea est revenue de loin pour s’imposer contre Leeds (3-2), samedi au Stamford Bridge, pour le compte de la 16è journée de Premier League.

Les Blues étaient mené en début de rencontre après un penalty transformé par Raphinha à la demi-heure de jeu, mais Mason Mount a réussi à remettre les pendules à l’heure juste avant la mi-temps, sur une passe de Marcos Alonso qui semble enfin retrouver le rythme de la compétition.

En seconde période, c’était au tour du club londonien de profiter d’un penalty à la 58è que le capitaine et champion d’Europe en titre, Jorginho, s’est chargé de concrétiser pour donner l’avantage aux locaux, avant de revenir à la charge en toute fin de match (90+4, 3-2) pour offrir la victoire aux siens et annuler l’effet du but de Joe Gelhardt (83è, 2-2).

Grâce à cette victoire, Chelsea (36 points) ne se fait pas distancer dans la course au titre par l’actuel leader, Manchester City (38 pts), vainqueur plutôt dans la journée de Wolverhampton.

SM