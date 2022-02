Premier League: ce qu’a coûté le mercato hivernal

Les clubs de Premier League ont dépensé 295 millions de livres sterling lors du mercato hivernal, soit le deuxième montant le plus élevé jamais atteint lors de la fenêtre des transferts de janvier, a indiqué mardi la société financière Deloitte.

« Cette fenêtre de transfert indique que les pressions financières du Covid sur les clubs de Premier League s’atténuent, avec des dépenses fermement revenues à des niveaux prépandémiques et de manière remarquable parmi les plus élevées que nous ayons jamais vues en janvier », a souligné Dan Jones, qui dirige le secteur sportif du cabinet Deloitte. Les arrivées de Luis Diaz, Bruno Guimaraes et Rodrigo Bentancur dans les derniers jours du mois ont fait grimper les dépenses du championnat d’Angleterre, selon les chiffres du cabinet.

Le record de janvier 2018 (430 millions de livres) tient toujours, mais les dépenses de cette année sont plus de quatre fois supérieures à celles de l’an dernier, qui s’élevaient à 70 millions de livres, lorsque la crise du Covid a affecté les budgets des clubs.

Les dépenses nettes des équipes de l’élite anglaise – le rapport entre les achats et les ventes de joueurs – d’un montant total de 180 millions de livres sont les plus élevées depuis l’introduction de la fenêtre de transfert de janvier en 2003.

Les cinq derniers du championnat ont dépensé environ 150 millions de livres, soit plus de 50% du total.

S.L. (avec MAP)