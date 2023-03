Premier League : Antonio Conte viré de Tottenham

Le club anglais de Tottenham a annoncé dimanche le départ de son entraîneur italien Antonio Conte dans le cadre d’un « accord mutuel » qui met un terme à 16 mois de collaboration entre les deux parties.

L’assistant de Conte, Cristian Stellini, sera l’entraîneur principal pour le reste de la saison, avec l’ancien milieu de terrain Ryan Mason comme adjoint, ont précisé les Spurs dans un communiqué. « Il nous reste dix matches de Premier League et nous devons nous battre pour une place en Ligue des champions », a souligné le président du club, Daniel Levy. « Nous devons tous nous serrer les coudes. Tout le monde doit s’impliquer pour assurer le meilleur résultat possible à notre club et à nos incroyables et loyaux supporters », a-t-il ajouté.

Conte avait qualifié les joueurs des Spurs d' »égoïstes » et a critiqué la culture du club lors d’une conférence de presse après le récent match nul face à Southampton (3-3), lanterne rouge de la Premier League.

Tottenham est quatrième du championnat anglais de football, mais la formation londonienne est éliminée de toutes les autres compétitions européennes et locales.