Premier entraînement de Messi avec le PSG (VIDEO)

Au lendemain de la signature de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a déjà mis ses crampons pour se mettre à l’entraînement.

L’Argentin a participé, ce jeudi, à sa première séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe. Le vainqueur de la Copa America n’a entamé que sa phase de reprise, et mettra quelque temps avant d’apparaître en compétition. « J’ai arrêté pendant plus d’un mois […] Il faut que je fasse une préparation physique. J’espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j’ai envie de jouer. Je ne peux pas donner de date. C’est le staff qui en décidera. Mais j’en ai très envie », a-t-il déclaré à la presse.

Rappelons que Messi a signé avec le PSG un contrat de 2 ans avec une année en option, dans le cadre d’un libre transfert.

M.F.

📽 C'est assez furtif mais les voici, les premières images de Messi foulant la pelouse du Camp des Loges pour sa première séance d'entrainement au PSG. pic.twitter.com/475LLFMICf — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2021