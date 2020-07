Premier entraînement de Hakim Ziyech avec Chelsea (VIDEO)

Hakim Ziyech a effectué sa toute première séance d’entraînement avec Chelsea jeudi, quelques jours après avoir rejoint l’équipe officiellement.

Avec deux matchs à jouer, Chelsea est en bonne position pour terminer parmi les quatre premiers du classement. Ce qui ouvrirait la porte à une autre aventure pour Ziyech en Ligue des champions la saison prochaine.

Le marocain ne pourra pas participer aux matchs avant le début de la saison prochaine – en Premier League ou en Ligue des champions – mais il commence à s’acclimater à sa nouvelle équipe. Le compte twitter officiel de Chelsea a publié des images du joueur s’entraînant avec ses nouveaux coéquipiers et entraîneurs.

Bien que le début de la saison 2020-21 ait été repoussé d’au moins un mois, jusqu’à la mi-septembre. Ziyech étant hors service depuis mars en raison de l’annulation anticipée du championnat néerlandais, aura besoin d’effort supplémentaire par rapport aux autres pour la remise en forme.

Mohamed Fizazi (Source: Les Eco)

Touch! 👌

Watch more of Hakim Ziyech's first training session with the squad on the 5th Stand app! 📲

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2020