Pourquoi Walid Regragui n’a pas convoqué Abderrazak Hamdallah

Walid Regragui a indiqué qu’« on ne change pas une équipe gagnante ». Pour le sélectionneur national, ces joueurs ont fait leurs preuves et qu’il était judicieux de ne pas apporter trop de changement pour le moment.

Pour ce qui est de Abderrazak Hamdallah, Regragui a déclaré : « On a eu une bonne discussion. Il était suspendu pour 4 mois avec son équipe. En attendait d’en savoir plus sur sa situation. Il vient de jouer un match il y a 4 ou 5 jours. Comme je l’ai dit auparavant, il y a beaucoup de joueurs que je souhaiterai voir prochainement. Il peut marquer des buts. On pourrait bien le voir dans le futur. Mais pour cette liste, nous avons de bons attaquants. Je n’ai pas souhaité apporter de grands changements. Nous avons Cheddira, il est bien avec 4 buts en 5 rencontres avec le SSC Bari. La porte reste ouverte pour le moment devant les joueurs. Fajr est absent, Barkok aussi. Beaucoup de joueurs qui méritent d’être là ne sont pas de la partie. Aujourd’hui, j’ai choisi 4 attaquants et Abderrazak n’en fait pas partie ».

« Je n’ai pas envie de commettre des erreurs pour le Mondial. Certains joueurs ne sont pas là, d’autres si. Je peux à tout moment faire appel à de nouveaux éléments s’ils montrent satisfaction et vice-versa. Je dois être convaincu que mes choix répondront à mon style de jeu. Il faut qu’on garde un certain équilibre pour ne pas tomber dans l’erreur à la Coupe du monde », a souligné le nouvel entraîneur des Lions.

A.O.