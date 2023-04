Pourquoi un match Maroc-Italie n’est pas à l’ordre du jour

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles la FRMF veut programmer, en juin prochain, un match amical contre l’Italie.

A ce propos, une source fédérale de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Selon cette source, ces informations sont infondées vu que la sélection italienne va disputer la demi-finale de la Ligue des nations UEFA. «L’Italie, en cas de victoire, va se qualifier en finale. En cas d’élimination, elle jouera le match de classement. Tout cela est prévu en juin. Donc un match Maroc-Italie ne peut être à l’ordre du jour», explique notre source.

On apprend, par ailleurs, que la FRMF, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2024, compte programmer des amicaux face à la Côte d’Ivoire et au Cameroun. Ces matchs auront lieu à l’extérieur afin que les joueurs s’adaptent aux conditions africaines.

A noter que depuis leur exploit historique en Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont du succès auprès des grandes sélections qui ont émis leur souhait de jouer contre le demi-finaliste du Mondial.

H.M.