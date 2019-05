Pourquoi Ronaldo a quitté le Real, selon Perez

Invité sur le plateau de l’émission “El Transistor”, diffusée sur Onda Cero, le président du Real Madrid, Florentino Perez, est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, l’été dernier.

“Je pense qu’il souhaitait relever de nouveaux défis”, a déclaré Perez. “Cristiano est un professionnel exemplaire qui n’a jamais posé de problèmes. C’est le meilleur joueur que je n’ai jamais fait signer et ma relation avec lui a toujours été excellente, en tant que joueur et en tant qu’homme. Nous n’avons eu aucun problème concernant l’argent” a-t-il ajouté.

“Il y avait des rumeurs selon lesquelles il voulait partir à cause d’une affaire fiscale, mais ce n’est pas vrai. Il voulait changer d’horizon et améliorer son contrat. Il est donc parti à la Juventus et tout le monde était content”, poursuit-il.

Après avoir remporté la Ligue des Champions trois années de suite, le Real Madrid a fait une mauvaise saison, en Liga et en Champions League. Ce qui est dû en partie, selon certains, au départ de CR7

“Il est difficile de trouver un remplaçant pour quelqu’un comme Cristiano, mais nous avons quand même de bons joueurs, comme Gareth Bale, Marco Asensio, Vinicius… Je ne pense pas que ce soit le problème cette saison”, a conclu le président madrilène.

A.K.A.