Pourquoi Regragui va réussir à la sélection ? Salem Mahmoudi répond

L’analyste sportif et ex-joueur du WAC, Salem Mahmoudi, a partagé sa lecture concernant le choix de Walid Regragui en tant que nouveau technicien des Lions de l’Atlas. Dans une déclaration au micro du Site Info, Mahmoudi indique que la FRMF a décidé de nommer Regragui à la tête de la sélection du fait que sa vision et son mindset se rapprochent le plus des internationaux marocains.

Mahmoudi a déclaré « Regragui est un entraineur qui connait les dessous du football marocain. Sa mentalité se rapproche beaucoup de celle des joueurs internationaux. Cela devrait lui permettre de mieux communiquer avec l’ensemble des joueurs, de la sélection ». Et de poursuivre « sa nomination devrait permettre à plusieurs joueurs de la Botola Pro de se voir offrir une chance de jouer parmi les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur national a le pouvoir de choisir le bon joueur et faire appel à ses talents. Cela va sans parler de sa capacité à bien communiquer, ce qui lui permet de gérer au mieux les vestiaires ».

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement tourné la page Vahid Halilhodžić ce vendredi 11 août. La FRMF devrait annoncer prochainement à la nomination officielle de Walid Regragui en tant que nouveau technicien des Lions de l’Atlas. Il sera accompagné dans sa nouvelle mission d’Adil Ramzi et Rachid Benmahmoud.

A.O.