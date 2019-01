Pourquoi le Maroc a demandé le report de la CAN 2019

La CAN 2019, initialement prévue du 13 juin au 15 juillet, a été reportée. Le directeur de la compétition Mohamed Fadl a en effet indiqué à l’AFP que la décision a été prise à cause de Ramadan, soulignant que la CAF a officiellement informé la Fédération égyptienne de football au sujet de ce changement.

La CAN a ainsi été reportée d’une semaine et se tiendra désormais du 21 juin au 19 juillet. Le tirage au sort, de son côté, aura lieu le 12 avril au Caire. Selon la même source, la CAF a répondu à la requête du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie qui ont demandé le report du tournoi afin d’accorder un temps de repos à leurs joueurs après la fin du mois sacré.

Rappelons que la CAN 2019 se déroulera en Egypte qui a été désigné par l’instance africaine en remplacement du Cameroun.

N.M.