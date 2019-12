Pourquoi le derby WAC-RCA passionne les Marocains, selon Romain Saiss

L’international marocain Romain Saiss a accordé une interview à Foot Mercato où il est revenu sur son parcours en Angleterre, son avenir et sur sa place en sélection.

Le joueur, qui évolue dans les rangs de Wolverhampton, a confié que le fait d’avoir changé de club lui a permis de changer de dimension en équipe nationale. «Cela m’a aidé, c’est certain. Après, il n’y a aucun match facile en Afrique. Toutes les équipes sont difficiles à jouer. Il n’y a plus de petites équipes. Si tu ne fournis pas les efforts nécessaires à chaque match, tu peux te faire surprendre. On essaie d’être constamment sérieux car on a toujours envie de faire quelque chose de bien», a assuré le défenseur.

Romain Saiss a d’ailleurs rendu un bel hommage aux joueurs qui ont pris leurs retraites internationales comme Benatia et Boussoufa. «Ils ont beaucoup apporté au Maroc et nous ont montré la voie à suivre. C’était des exemples. Aujourd’hui, on espère faire au moins aussi bien qu’eux», a-t-il indiqué.

Le joueur est revenu, par ailleurs, sur la désillusion du Maroc lors de la dernière CAN avec une élimination prématurée face au Bénin en huitièmes de finale. «Beaucoup de déception. Les semaines qui ont suivies ont été un peu durs. Les nuits étaient courtes. Avec beaucoup de déception, forcément. On a compris la tristesse des supporters marocains. Cela a été un coup de massue pour eux comme pour nous. Tout le monde est tombé de haut. On comprend totalement leur tristesse et leur colère. C’est tout à fait normal. L’attente était énorme et la déception est à la hauteur de cette attente», a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter : «Pour recréer ce lien fort avec les supporters, on doit enchaîner des victoires avec la sélection. Le Maroc est un pays de football. Ils nous ont déjà montré par le passé qu’ils pouvaient être là dans les gros matchs. Mais quand les résultats ne suivent pas, les supporters nous le font savoir à leur manière. Ça nous permet également de nous remettre encore plus en question».

Romain Saiss s’est également penché sur la ferveur des Marocains lors des derbys Raja-Wydad. Cet engouement ne concerne pas malheureusement les matchs de la sélection. «On explique cette différence du fait que les supporters marocains attendent de bons résultats, et ils ont raison. Il n’y a pas de secret», a estimé le joueur.

N.M.