Pourquoi Hervé Renard est absent d’une conférence à Rabat?

Rappelons que cette conférence est prévue ces 21 et 22 juillet à Rabat et mettra l’accent sur différents points qui ont marqué la participation des cinq sélections africaines au Mondial.

Depuis l’élimination des Lions de l’Atlas du Mondial russe, les spéculations vont bon train au sujet du sort de Renard avec le Maroc. Le suspense est de plus en plus pesant compte tenu des messages du sélectionneur sur ses réseaux sociaux.