Pourquoi Cristiano Ronaldo a rejoint la Juve

Sa décision de quitter le Real pour rejoindre la Juventus était ” facile” à prendre, vu que le club italien avait montré un “plus grand désir” de signer avec lui, a déclaré Cristiano Ronaldo.

“Ce que j’ai fait au Real Madrid était incroyable. J’ai tout gagné. Mais la Juve a montré qu’elle me voulait plus que tout. Ils m’ont donné une opportunité et j’en suis heureux. Je veux essayer d’écrire aussi l’histoire avec ce club”, a dévoilé CR7 dans une interview accordée à DAZN.

Le quintuple Ballon d’Or a indiqué, par ailleurs, que les applaudissements qu’il avait reçu de la part des supporters de la Juventus en quarts de finale de la Ligue des Champions suite à son mythique retourné acrobatique avaient eu une influence sur son choix de porter les couleurs de la Veille Dame.

L’attaquant portugais n’a pas manqué d’exprimer sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec son nouveau club.

Rappelons que CR7 avait joué samedi dernier son tout premier match officiel sous le maillot de la Juve face au Chievo Vérone (3-2).

S.L.