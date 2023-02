Pour son premier match avec l’OM, Ounahi marque un but exceptionnel (VIDEO)

Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, a entamé son aventure avec l’Olympique de Marseille de la meilleure façon possible, en inscrivant un but lors de la victoire de sa nouvelle équipe contre Nantes (2-0).

Le Lion de l’Atlas (22 ans), demi-finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022, s’était engagé dimanche avec le club phocéen pour 4 ans et demi.

Rentré à la 73ème minute en remplacement du Chilien Alexis Sanchez, l’international marocain a inscrit le deuxième but des Marseillais dans le temps additionnel (90+3), permettant à son équipe de se placer provisoirement deuxième du championnat français.

Le premier but des visiteurs a été l’œuvre de Victor (57 c.s.c.)

“Je suis très content. Aujourd’hui on a fait un super match. Nous avons eu la maîtrise du match et on a fini avec deux super buts. On rentre avec trois points, je suis vraiment très content”, a déclaré Ounahi au terme du match.

Né à Casablanca le 19 avril 2000, Ounahi est formé au Raja de Casablanca avant d’intégrer en 2015 l’Académie Mohammed VI de football où il développe son potentiel et peaufine ses capacités à l’instar de ses coéquipiers à la sélection (Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Ahmed Reda Tagnaouti).

A seulement 18 ans, il quitte le Maroc pour la France et s’engage à l’été 2018 avec RC Strasbourg puis puis avec l’US Avranches. Après une année en Normandie, il rejoint le SCO d’Angers en 2021, fait ses débuts en Ligue 1 et dispute 32 matchs avec les Angevins pour sa première saison.

Il enchaîne cette saison, auteur d’une belle première partie de championnat. Ses performances lui permettent d’être sélectionné par Walid Regragui pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec son pays.

Acteur majeur du parcours des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde, Azzedine Ounahi a été titulaire à chaque rencontre face à la Croatie, la Belgique, le Canada, l’Espagne, le Portugal et la France.

Anahi rejoint au sein de l’Olympique de Marseille son compatriote Amine Harit.