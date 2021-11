Portugal-Serbie: un échange tendu entre Ronaldo et l’entraîneur fait le buzz (VIDEO)

Voici l’ne des plus grandes surprises des éliminatoires européennes de la coupe du monde. Le Portugal s’est incliné, dimanche face à la Serbie (2-1), en match comptant pour la dernière journée de la phase de groupes.

Le capitaine de la Seleçao, Cristiano Ronaldo, n’a pas caché sa colère suite à cette défaite qui oblige le Portugal à disputer les barrages, et a fait parler de lui en fin de match où il a été vu en train de s’adresser à l’entraîneur Fernando Santos sur un temps colérique.

Cet échange tendu a fait le buzz, et beaucoup ont supposé qu’il existe une querelle entre les deux hommes, ce que l’entraîneur à tout de suite démenti. « Il a dit qu’en Serbie, il avait marqué un but lors de la dernière minute mais qui n’avait pas été validé. C’est normal, il était frustré », a déclaré Santos.

L’entraîneur fait référence au match aller à Belgrade en mars dernier. Alors que le score affiche 2-2 en temps additionnel, Ronaldo marque le but de la victoire croyant avoir offert les 3 points à son équipe. Mais le but n’a pas été validé par l’arbitre, même s’il a bel et bien dépassé la ligne.

Le capitaine portugais ne semble toujours pas avoir digéré cette injustice arbitrale, qui a coûté 3 points au Portugal, et peut-être une qualification en première place.

M.F.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia… #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021