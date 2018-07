Polémique sur “l’Afrique gagnante du Mondial”: Le coup de gueule de Ouaddou

L’ancien défenseur des Lions de l’Atlas (59 sélections), Abdeslam Ouaddou a envoyé un message via twitter à ceux qui ont critiqué la victoire de l’équipe de France.

Depuis quelques jours, plusieurs voix, officielles et sur les réseaux sociaux, ont profité de la victoire de bleus, pour lancer une polémique selon laquelle c’est l’Afrique qui aurait remporté le Mondial et non la France, vu le nombre de joueurs qui sont originaires d’Afrique. Un continent où 17 des 23 protégés de Didier Deschamps ont leurs racines. Des critiques auxquelles ont rapidement répondu plusieurs stars du sport en rappelant que les joueurs de l’équipe de France sont nés français avant tout.

Dans son message, Ouaddou écrit: “à titre d’information, à méditer pour certains”. Dans son post, on constate que la formation qui compte le plus de joueurs nés à l’étranger est le Maroc, suivie du Sénégal et du Portugal. La France ne compte que deux joueurs nés à l’étranger (voir ci-dessous).

Rappelons que l’ex-président Barack Obama a lancé un message aux bleus. “C’est une vérité qui porte ses fruits de façon très pratique puisqu’elle permet à une société de profiter de l’énergie et des qualités de tous ces gens là. Regardez l’équipe de France qui vient de remporter la Coupe du monde”! Tous ces mecs ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois”, a-t-il plaisanté… “Mais ils sont Français, ils sont Français !”, a-t-il souligné.

Trevor Noah, présentateur du Daily Show aux Etats-Unis, a déclaré: “Je suis tellement content, l’Afrique a gagné la Coupe du monde (…) Je sais que ce sont les joueurs de l’équipe de France, mais regardez ces gars-là”. Nicolas Batum, joueur français de la NBA a rétorqué: “Est-ce que l’Afrique gagne quand les USA remportent des médailles d’or aux Jeux olympiques? L’Europe gagne-t-elle lorsque l’Afrique du Sud gagne au rugby? Et on peut continuer. Nous sommes tous Français”.

S.L.

À titre d'information… À méditer pour certains… pic.twitter.com/J8UvQhBe4p — Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) July 19, 2018