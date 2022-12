Polémique des tickets au Qatar: la FRMF prépare de lourdes sanctions

Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a tenu, mardi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, une réunion portant notamment sur la participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde Qatar 2022, l’organisation de la Coupe du monde des clubs prévue au Maroc, ainsi que sur la participation de la sélection marocaine U23 au Championnat d’Afrique des nations de football.

A l’ouverture des travaux de cette réunion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a exprimé, au nom des membres du comité directeur, son immense fierté d’avoir été reçu et décoré par le Roi Mohammed VI, en compagnie des membres de la sélection nationale « A » ayant participé à la phase finale de la 22ème édition de la Coupe du Monde de la FIFA disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

« Cette audience traduit la Haute sollicitude dont le Roi n’a eu de cesse d’entourer les jeunes et l’intérêt particulier que le Souverain accorde au secteur du sport en général et au football en particulier. Elle fait suite à l’exploit historique et inédit réalisé par l’équipe nationale qui a pu atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant succès du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale », a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Le président de la FRMF a ensuite remercié particulièrement les membres de la délégation marocaine qui était au Qatar pour leur sens de responsabilité, leur abnégation et leur dévouement pour le Royaume.

Dans ce même contexte, Lekjaa a adressé ses remerciements aux fervents supporters marocains pour leur soutien inconditionnel et permanent exprimé à l’égard de la Sélection Nationale tout au long de cette grand-messe du football mondial.

Le président de la FRMF a invité l’ensemble des intervenants dans la sphère football à s’inspirer de cet exploit et fournir davantage d’efforts pour consolider cette performance et signer de meilleurs résultats dans les futures échéances, a souligné la même source.

S’agissant des tickets des matchs de la Coupe du monde Qatar 2022 qui ont été distribués aux supporters marocains, Lekjaa a dénoncé les mauvaises pratiques de certains individus issus de la famille du football national. Il a, à cette occasion, procédé à la constitution d’une commission composée des membres représentant les Commissions indépendantes de la FRMF.

Cette commission aura pour mission de mettre toute la lumière sur ce sujet et prendre les décisions qui s’imposent à l’encontre de toute personne impliquée dans ces actes qui nuisent à l’image du ballon rond national, précise le communiqué, ajoutant que ces décisions seront dévoilées au cours de la prochaine réunion du comité directeur de la FRMF prévue le 16 janvier prochain.

Concernant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le président de l’instance fédérale a rappelé l’importance que revêt l’organisation de cette compétition confiée au Royaume du 1er au 11 février 2023. Il a souligné que la réussite de cette compétition requiert le redoublement des efforts.

Dans ce même contexte, le président de la FRMF a suggéré la constitution du Comité d’organisation local (COL) avec un champ d’action précis.

De son côté, le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belegchour a salué les excellents résultats des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde couronnée par la 4ème place. Il a plaidé pour la capitalisation de ces acquis et faire abstraction des points négatifs qui ternissent l’image du championnat national tel que les litiges.

Dans ce cadre plusieurs décisions ont été prises, à savoir l’interdiction aux clubs tout recrutement pendant le prochain mercato qui débute le 3 janvier 2023 jusqu’à résolution de ces litiges, le versement des salaires et primes aux joueurs avant le 31 décembre 2022 et la justification des ressources financières des clubs jusqu’à la fin de la saison.

Pour ce qui est du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), M. Lekjaa a rappelé la décision prise lors du dernier comité directeur de la FRMF qui prévoit la participation de la sélection marocaine U23 à ce championnat prévu du 13 janvier au 4 février prochains en Algérie.

A cet effet, la FRMF avait adressé une correspondance à la Confédération Africaine de football (CAF) au sujet du respect des clauses du cahier de charges des compétitions africaines notamment en matière de la facilitation des conditions des sélections nationales participantes. La FRMF avait demandé le déplacement de la sélection marocaine via un vol spécial de la Royale Air Maroc (RAM), transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine, ville hôte des matchs du Onze national, relève la même source, notant que dans le cas du non-respect de ce point, le comité directeur de la FRMF a décidé à l’unanimité de ne pas participer à cette édition du CHAN.

Par ailleurs, le comité directeur de la FRMF a convenu que si la sélection marocaine participera au CHAN les matchs du championnat national ne connaitront aucune interruption.

Le comité directeur de la FRMF a, en outre, autorisé les joueurs issus des différentes catégories d’âge à disputer les compétitions avec leurs clubs respectifs sous réserve de respecter le protocole médical. Une circulaire détaillant ce dispositif sera dévoilée par le secrétariat générale de l’instance fédérale.

Concernant la Coupe du Trône 2021-2022, les matchs seront programmés en marge de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, a précisé la même source.