Pogda plus proche que jamais du Real Madrid

Paul Pogba au Real Madrid? Ce n’est qu’une question de temps selon AS. Le quotidien espagnol avance, en effet, que l’international français aurait conclu un accord avec les Merengue.

Depuis l’arrivé de Zizou, les rumeurs sur le transfert de Pogba, au Real, animent le marché des transferts avant même qu’il n’ouvre ses portes. Mais petit à petit, il semble que les choses deviennent de plus en plus clair.

Le champion du monde 2018 est plus proche que jamais du Bernabéu. Les dernières informations font état d’un terrain d’entente trouvé entre le footballeur et le Real Madrid pour les saisons à venir. Selon AS, les deux parties se seraient mis d’accord sur un salaire fixe de 12 millions d’euros, un chiffre supérieur à ce qu’il perçoit le Français avec les Red Devils.

Le journal souligne que Pogba reçoit 10 millions par an en Angleterre. “Le salaire le plus élevé dans l’équipe est celui d’Alexis, qui gagne 12 millions par an”, a révélé une source proche du club au tabloïd espagnol. Et d’ajouter: “Ces 12 millions d’euros seraient plus qu’abordables pour le Real Madrid, qui cible des gros calibres cet été”.

Néanmoins, il faut savoir que les dirigeants du club anglais ne vendront pas leur vedette à moins de 150 millions d’euros. Pogba, qui désire jouer sous la houlette de Zidane, fait pression sur ses patrons en leur demandant de baisser le prix pour qu’il puisse rejoindre la Maison Blanche, à en croire les informations de AS.

Le feuilleton se rapproche de son dénouement. Il reste juste à savoir comment ce puzzle sera résolu. En tout cas, les pièces s’emboîtent parfaitement et tout indique que le transfert du joueur aux Blancos est plus que jamais imminent.

Bhyer Kabiro