Pogba de retour à la Juventus !

L’international français Paul Pogba a pris part dimanche à la reprise collective des joueurs de la Juventus pour les tests de présaison, le club turinois devant officialiser prochainement l’opération de retour de l’ancien associé du Manchester United. Pogba (29 ans), portant un maillot d’entraînement aux couleurs de la Juventus, a recroisé la route de plusieurs équipiers connus lors de son premier passage sous les couleurs turinoises (2012-2016), comme Leonardo Bonucci, qu’il présente comme son « ami » en commentaire d’une photo diffusée sur son compte Twitter.

La Juve, de son côté, n’a toujours pas officialisé le grand retour du champion du monde 2018 mais a publié dimanche une photo du Français avec ce message: « Qu’il est bon de se retrouver ».

Pogba avait annoncé son retour vendredi via une vidéo postée sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit effectuer un voyage entre Miami et l’Italie. Vêtu d’un jogging noir et blanc, les couleurs de la Juve, il y déclarait « Ci vediamo presto » (« à bientôt » en italien).

Le club a diffusé de son côté deux autres vidéos, l’une de sa descente d’avion, l’autre où le joueur déclare qu’il est « de retour, très, très heureux et impatient de reporter de nouveau le maillot de la Juventus ». Samedi, Pogba a passé sa visite médicale.

Le joueur était libre après avoir passé six ans à Manchester United. Il devrait signer un contrat à hauteur de huit millions d’euros par saison, plus deux millions d’euros de bonus, selon la presse.

S.L. (avec MAP)