Plusieurs interpellations après le derby Raja-Wydad

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations sécuritaires menées, mercredi soir, par les services de la préfecture de police de Casablanca, en marge du derby casablancais, Raja-Wydad, ont permis d’interpeller sept individus, dont un mineur, pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme, causant des dommages matériels aux bien publics outre des faits de violence à l’encontre d’agents publics lors de l’exercice de leurs fonctions, a indiqué une source sécuritaire.

L’exécution de ces opérations s’est déroulée avant et durant la rencontre, ainsi que lors de l’opération de dispersion finale de la foule, et a permis d’interpeller les mis en causes pour leur implication dans des actes de dommages matériels infligés aux équipements du stade et à trois voitures de police, a relevé la même source, ajoutant que certains des prévenus ont ciblé les éléments des forces publiques par des jets de pierre, en blessant quatre, en plus de trois supporters qui ont été blessés et brulés suite à l’utilisation de fumigènes.

Les opérations d’interventions proactives menées à l’occasion de ce match ont également permis d’interpeller 497 mineurs non accompagnés aux alentours du stades, poursuit-on, notant qu’ils ont été remis à leurs tuteurs.

Les mis en causes majeurs ont été placés en garde à vue, alors que le suspect mineur a été placé sous surveillance en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les investigations et recherches se poursuivent pour interpeller les autres participants dans ces actes criminels, conclut la même source.

S.L.