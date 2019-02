Pisté par l’Atlético, Saiss met fin au suspense

Évoqué du côté de l’Atlético de Madrid, Romain Saiss ne quittera pas Wolverhampton de sitôt. L’international marocain vient de prolonger son contrat avec la formation anglaise jusqu’en 2021.

C’est ce qu’a annoncé le club de la Premier League, ce jeudi 21 février, via son compte Twitter. Le quotidien britannique The Sun avait fait savoir récemment que le joueur était pisté par l’Atlético de Diego Simeone. La même source avait même parlé d’un accord entre les deux parties.

Cependant, les dirigeants anglais ont finalement mis fin à ces rumeurs. Alors qu’il a fortement contribué à la montée de son équipe il y a un an, Saiss ne figure plus dans les plans de son actuel entraîneur. En prolongeant son bail, il devrait peut-être récupérer sa place de titulaire.

Notons que les Wolves occupent le 7e rang du classement du championnat anglais avec 39 points, à 11 unités de Chelsea (6e).

K.B.

We are delighted to announce that Romain Saiss has signed a new contract with the club until 2021!

Congratulations Romain!

✍️🇲🇦https://t.co/AIV7Ym4vjH

— Wolves (@Wolves) February 21, 2019