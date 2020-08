Le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, a exprimé ses regrets après la défaite humiliante de son équipe contre le Bayern Munich (2-8), en quarts de finale de la Ligue des champions, vendredi soir.

« C’était désastreux, un seul mot décrit cela: la honte », a déclaré Piqué en fin de match. Et d’ajouter: « On a touché le fond. Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive. La situation est très difficile et le club a besoin de changements. Je ne parle pas d’entraîneur ou de joueurs en particulier, mais d’un point de vue structurel, le club a besoin d’un vrai changement ».

« Personne n’est indispensable. Il faut apporter du sang neuf pour changer cette dynamique. S’il le faut, je serai le premier à partir », a-t-il poursuivi.

Et de conclure: « nous devons tous discuter et réfléchir en interne, et décider de ce qui est le meilleur pour le club ».

Rappelons que le Bayern Munich s’est imposé vendredi contre le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l’affiche des quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne, se qualifiant ainsi aux demi-finales.

Le club allemand a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d’Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e).

En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.

