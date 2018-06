Pierluigi Collina: “la FIFA n’a pas reçu de lettre du Maroc”

“Nous n’avons reçu aucune lettre de protestation. Du coup, nous n’avons pas de réponse concernant cette affaire”, a-t-il indiqué. Accompagné du directeur de l’arbitrage Massimo Busacca, Collina a livré un premier compte-rendu des 48 matchs de la phase des groupes et analysé certains nombres de situations. Selon Collina, la VAR est quelque chose de très positif pour la Coupe du monde. “Un arbitre ne peut pas tout voir, et forcément, la technologie lui permet de trancher rapidement sur des angles qu’il n’a pas vu”, a-t-il précisé.

