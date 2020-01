Photos: le nouveau look de Ronaldo pour 2020

La star de la Juventus a repris l’entrainement. Après son voyage à Dubaï où il a reçu un prix et fait des révélations sur son avenir devant la presse, Ronaldo, fidèle à sa réputation, à bien l’intention d’être en pleine forme pour la reprise du championnat italien le 6 janvier. Et il a choisi d’arborer un nouveau look avec une coupe de cheveux peu habituelle.

La 11e édition des Globe Soccer Awards a mis à l’honneur Cristiano Ronaldo dimanche à Dubaï. Le Portugais a été élu meilleur joueur de l’année 2019.

“Le plus important c’est la passion”, pense Ronaldo… “A 34 ans, ma motivation reste la même. Et après avoir gagné ce que j’ai déjà gagné, je n’ai plus rien à prouver”, a-t-il lancé.

Pour la fin de sa carrière, Ronaldo a beaucoup d’idées de reconversion. “Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux faire de nouvelles choses: améliorer mon anglais et jouer dans un film à Hollywood… ce sera un véritable défi”.

S.L.