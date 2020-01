Petro Atletico-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Ligue des champions)

Le Wydad de Casablanca espère assurer sa qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions d’Afrique de football dès la 4e journée de la phase de poules de la compétition.

Ce samedi, les Rouge et Blanc C se déplaceront chez les Angolais de Petro Atletico tandis que l’USM Alger affrontera les Sud-africains de Mamelodi Sundowns. Tenant du titre en 2016, Sundowns est en tête du groupe avec 7 points devant le WAC (5 points), suivi de l’USM Alger (2 points) et de Petro Atletico (1 point). Le Wydad, qui a signé une belle victoire devant le Petro Atletico lors de la troisième journée (4-0), espère réitérer son exploit, afin de se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

Le match Petro Atletico-Wydad est prévu ce samedi à partir de 17 heures. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports HD 5.

Compo probable:

Réda Tagnaouti, Mohamed Nahiri, Hamza Asrir, Badr Gaddarine, Yahya Jabrane, Brahim Nakkach, Walid El Karti, Zouhair Moutarraji Ismail El Haddad, Badie Aouk, Francis Kazadi.

N.M.