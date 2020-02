Pétanque: Khalid Mansouri élu président de la Fédération

Khalid Mansouri a été élu président de la Fédération royale marocaine de pétanque (FRMP), au terme de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance fédérale, tenue samedi au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Avec une liste unifiée, M. Mansouri, seul candidat à la présidence de la Fédération, a été élu à l’unanimité pour un mandat de quatre années renouvelable une seule fois, succédant ainsi à Mahmoud Archane.

Intervenant à l’issue de l’Assemblée générale qui a connu la participation de 170 personnes représentant les différents clubs et associations affiliés à la FRMP, M. Mansouri a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, Mahmoud Archane, au cours de ses deux mandats, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts en se focalisant sur une approche participative qui vise à assurer le développement global de la pratique de la pétanque et à renforcer les mécanismes de formation et d’encadrement relatifs à la gouvernance. Pour surmonter toutes les contraintes que connaît cette discipline sportive, la Fédération veillera à mettre en place un ensemble de programmes, a affirmé M. Mansouri, mettant l’accent sur l’importance de restructurer les clubs, encadrer leurs entraîneurs et donner un nouveau souffle aux instances en charge de la discipline. Le nouveau président de la FRMP a soutenu que le nouveau bureau directeur de la Fédération veillera à la promotion de ce sport et le hisser au plus haut niveau afin d’obtenir les résultats escomptés aux niveaux continental et mondial.

Le nouveau bureau s’est également engagé à poursuivre le travail qui a été accompli à travers la réhabilitation des clubs et des Ligues, tout en mettant en place une nouvelle stratégie en coopération avec le département ministériel concerné, a-t-il ajouté.

Au terme des discussions tenues lors de cette Assemblée, les rapports financier et moral ont été approuvé à l’unanimité.

MD