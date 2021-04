Pépé s’exprime sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Le défenseur de Porto, Pepe, s’est exprimé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, dans une récente déclaration accordée à NOVO.

Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus, selon son compatriote, qui a affirmé que l’attaquant était « très heureux » à Turin.

« Je pense qu’il est heureux à Turin. Il est le meilleur buteur de la Serie A. Ceux qui le critiquent ne savent pas combien il est difficile de marquer plus de 30 buts chaque année », a ajouté l’actuel défenseur du FC Porto.

« Ce que Cristiano peut faire est incroyable. Et j’espère qu’il restera là-bas pour plus d’années, donnant de la joie aux amateurs de football et représentant très bien le Portugal, comme il l’a toujours fait », conclut-il.

A.Y