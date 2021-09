Pep Guardiola encense Hakimi

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a encensé le latéral marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, à la veille du match qui opposera les deux équipes en Champions League.

En conférence de presse d’avant match tenue lundi, l’Espagnol a reconnu que le PSG sera un adversaire difficile, soulignant son admiration pour des joueurs, dont Hakimi. « J’admire beaucoup Marquinhos, Hakimi, Paredes, Herrera, Danilo, Verratti… Les attaquants également », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Nous tenterons de bien défendre. Ils sont exceptionnels. Ils peuvent combiner. On va souffrir, mais il faut savoir comment dépasser cette souffrance. Le haut niveau réclame cela. On doit avoir la capacité de souffrir 90 minutes ».

Notons que les deux équipes s’affronteront ce mardi à 20h au Parc des Princes.

