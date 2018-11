Ce que pense Neymar de Ronaldo et Messi (Vidéo)

Le joueur brésilien du PSG Neymar, considéré actuellement comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète, s’est penché sur sa relation avec les grands Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Brésilien est en totale admiration face à ces deux géants.

Au cours d’une rencontre organisée par The Players Tribune avec la star de NBA Stephen Curry, il a assuré que Messi est son idole dans le football et qualifié Ronaldo de «monstre».

“J’ai affronté ces deux joueurs et j’ai joué avec Messi qui est pour moi l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. C’est mon idole dans le football. Avec Messi, j’ai appris chaque jour à l’entraînement, en jouant à ses côtés ou en le regardant jouer. Cela m’a rendu plus fort et a amélioré mon niveau de jeu sur le terrain car j’ai continué à apprendre avec lui», a-t-il confié.

“Cristiano Ronaldo est un monstre. L’affronter est un plaisir et un honneur, mais nous devons être mieux préparés. Il fait également partie des grands donc vous devez être plus intelligents», a ajouté Neymar, soulignant qu’il s’identifie aux deux légendes car il veut «apprendre, gagner plus de trophées et marquer plus de buts en continuant d’apprendre d’eux».

A noter que Neymar a joué aux côtés de Messi lorsqu’il évoluait dans les rangs du Barça et affronté CR7 à plusieurs reprises lors des matchs contre le Real Madrid.

N.M.