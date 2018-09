Ce que pense Messi du transfert de Ronaldo à la Juve 

“Je ne pensais pas qu’il pouvait quitter Madrid et qu’il irait à Turin, car il y avait vraiment beaucoup de clubs intéressés”, a lancé Messi à à Radio Catalunya. Et de nuancer ses propos: “la Juventus est tout de même une très bonne équipe. Avec Ronaldo, ce club fait maintenant partie des favoris pour la Champions League. Je pense aussi que le départ de Ronaldo va affaiblir le Real”, a-t-il ajouté.

Leo Messi est sorti de son silence lundi dernier et a dit ce qu’il pensait du transfert de son plus grand rival à la Juventus de Turin.