Ce que pense Malcom de Messi

Selon le quotidien espagnol AS, le Brésilien a profité de sa présentation officielle jeudi 26 juillet à la presse pour exprimer son bonheur d’évoluer avec la superstar argentine. «Messi est le meilleur joueur du monde, une légende. J’espère pouvoir apprendre beaucoup de lui», a-t-il lancé, non sans fierté.

Après avoir rejoint le FC Barcelone, Malcom est aux anges. Et pour cause, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux réalisera enfin son rêve de jouer aux côtés du grand Lionel Messi.