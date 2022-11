Pedri, Gavi… Ces jeunes prodiges à suivre pendant le Mondial 2022

Par LeSiteinfo avec MAP

Si les projecteurs seront braqués lors de la Coupe du monde au Qatar sur les plus grandes stars du ballon rond qui brillent depuis des années sur les terrains, plusieurs jeunes joueurs, promis à un bel avenir, seront à suivre au Mondial-2022.

Ces jeunes prodiges, qui seront sous les feux de la rampe lors de cet événement sportif planétaire, tenteront de prouver au monde entier que l’âge n’est qu’un chiffre dans le foot.

Parmi ces étoiles montantes, qui vont illuminer le ciel du Qatar, figurent les deux joueurs de l’Espagne Pedri et Gavi, dignes héritiers de Xavi et Iniesta.

Pedri (19 ans), qui a attiré tous les regards pendant l’Euro-2021 à tel point d’être nommé meilleur jeune joueur du Championnat d’Europe par l’UEFA, devra confirmer au Mondial qatari son grand potentiel ballon au pied.

Avec sa précision et son intelligence de jeu, le milieu de terrain du FC Barcelone, est devenu, depuis son Euro étincelant, une pièce maîtresse du système mis en place par le sélectionneur espagnol Luis Enrique.

Lauréat du Trophée Kopa 2021 du meilleur jeune joueur lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Pedri sera très attendu par les fans de la Roja, tout comme son compatriote, Gavi (18 ans).

Phénomène de précocité, Gavi s’est révélé aux yeux de la planète football lors de la demi-finale de Ligue des Nations, Italie-Espagne, en octobre 2021, à seulement 17 ans.

Impressionnant de maturité malgré son jeune âge, Gavi, lauréat du Trophée Kopa 2022, a du talent à revendre et il le prouve à chaque fois qu’il foule les pelouses. Pouvant évoluer en tant que meneur de jeu ou milieu relayeur, son profil polyvalent le rend incontournable dans l’équipe de Luis Enrique.

De son côté, Jude Bellingham (19 ans), sélectionné par Gareth Southgate pour représenter l’Angleterre à la Coupe du monde 2022, est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération.

Auteur de prestations de haute facture avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain attise les convoitises des plus grands clubs européens (Real Madrid, Liverpool, Manchester United…)

Devenu en 2021 le plus jeune joueur à disputer l’Euro à 17 ans, 11 mois et 15 jours, Bellingham sera l’un des joueurs les plus en vue lors du Mondial qatari.

En Allemagne, les yeux seront rivés sur le jeune prodige Jamal Musiala (19 ans). Le milieu offensif semble franchir un nouveau cap cette saison avec le Bayern Munich, signant des prestations XXL chaque semaine avec l’équipe bavaroise.

Deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Mannschaft, à 18 ans et 227 jours, Musiala, joueur percutant et efficace devant les buts, veut briller lors de la Coupe du monde au Qatar et compte sur la fougue de la jeunesse pour marquer les esprits.

Autre joueur prodige allemand : Youssoufa Moukoko qui a été retenu pour Hansi Flick à seulement 17 ans pour disputer le Mondial qatari.

Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison, le jeune attaquant de Borussia Dortmund a convaincu le sélectionneur allemand par son talent et ses récentes performances impressionnantes.

Faisant tomber plusieurs records de précocité en Bundesliga, Moukoko est également le plus jeune joueur allemand à être appelé à un Mondial.

Pour sa part, Xavi Simmons disputera le Mondial-2022 avec les Pays-Bas à seulement 19 ans. Auteur d’un début de saison remarquable avec le PSV Eindhoven (10 buts et 4 passes décisives), Simmons a été appelé par le sélectionneur néerlandais Louis Van Gaal, après avoir fait forte impression en ce début de saison.

L’ancien joueur du PSG pourrait profiter des absences au milieu de terrain des « Oranje », notamment celle de Georginio Wijnaldum, pour grappiller du temps de jeu au Mondial.

Grand espoir du football portugais, Nuno Mendes, qui compte déjà plus de dix sélections avec la « Seleção », disputera, quant à lui, la Coupe du monde au Qatar avec de grands espoirs.

Le jeune latéral gauche du PSG (20 ans) mettra son dynamisme et son jeu porté vers l’avant au service de la sélection portugaise au Mondial pour aller le plus loin dans la compétition.

S.L.