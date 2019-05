Pays-Bas: le chef d’un parti lance une pétition pour garder Ziyech à l’Ajax

Suite à ses prestations de haut vol en Championnat et en Ligue des Champions, Hakim Ziyech est désormais la star numéro 1 de l’Ajax. C’est pour cette même raison qu’une pétition a vu le jour aux Pays-Bas appelant à garder l’international marocain.

Cette pétition a été lancée par le chef du Parti travailliste néerlandais, Lodewijk Asscher, qui a appelé la direction de l’Ajax à ne pas le lâcher. Il exige également que Ziyech soit traité comme Messi au Barça.

” Travailleur acharné et technicien ingénieux. Laissez les enfants rêver. Ziyech n’a pas besoin d’aller dans un grand club, il est déjà dans un grand club. Appel à l’Ajax: Gardez Ziyech et permettez-lui de nous offrir plus de saisons comme celle de 2018/2019″, a-t-il écrit sur Twitter.

Il faut dire que l’Ajax Amsterdam a fait une saison exceptionnelle. Les Ajaccides ont réussi à atteindre la demi-finale de la C1 en battant le Real Madrid et la Juventus avant d’être éliminés par Tottenham.

Notons que le Lion de l’Atlas est convoité par plusieurs grandes écuries européennes comme Liverpool, le Bayern ou encore le BVB.

