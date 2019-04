Patrice Carteron pourrait quitter le Raja

Patrice Carteron pourrait bientôt quitter le Raja Casablanca. C’est en tout cas ce qu’avance “Gabonreview”. Le média révèle que le technicien français, dont le contrat avec le Raja prend fin cet été, a proposé ses services à la Fédération gabonaise pour prendre les rênes des Panthères.

La même source a fait savoir que plusieurs autres coachs ont également postulé pour être à la tête de la sélection gabonaise.

Parmi eux, on peut citer Rolland Courbis ou encore Claude le Roy, l’entraîneur du Togo. Par ailleurs, le journaliste gabonais Freddy Koula a indiqué, via ses réseaux sociaux, que Carteron se rapproche de plus en plus du Gabon.

Patrice Carteron était entraîneur du Mali de 2012 à 2013 et avait mené les Aigles à la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2013.

Notons que le Gabon a limogé son sélectionneur, Daniel Cousin, qui a échoué à qualifier la sélection à la CAN 2019, prévue du 21 juin au 16 juillet en Egypte.

