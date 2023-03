Participation du Wydad au Mondialito 2025: ce qu’il faut savoir

Le Wydad de Casablanca est assuré de participer à l’édition inaugurale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au format élargi, en 2025, après que les principes de sélection des équipes participantes ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil de l’instance du football mondial, réuni mercredi à Kigali, au Rwanda.

Le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2021/2022, évoluera dans cette compétition aux côtés d’Al Hilal d’Arabie Saoudite, d’Al Ahly d’Égypte, de Monterrey du Mexique, des Seattle Sounders des Etats-Unis, de Palmeiras et de Flamengo du Brésil, de Chelsea d’Angleterre et du club espagnol du Real Madrid, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

La décision initiale de procéder à une refonte du format de la compétition, qui se déroulera désormais tous les quatre ans et réunira 32 formations, a été prise par le Conseil de la FIFA en décembre 2022. De nouveau réuni en début de semaine en amont du 73e Congrès de l’instance du football mondial, l’organe s’est cette fois penché sur les conditions de qualification pour l’édition 2025.

Les vainqueurs de la principale compétition interclubs de cinq des six confédérations au cours des quatre saisons précédant la compétition valideront automatiquement leur billet, a précisé la même source, ajoutant que la Confédération océanienne de football (OFC) constitue la seule exception, puisque son représentant sera déterminé par les résultats des vainqueurs de la compétition phare de clubs sur l’ensemble de la période de qualification de quatre ans.

Auckland City FC, vainqueur de la Ligue des champions de l’OFC 2022, pourrait de nouveau être de la partie, en fonction des résultats à venir.

À la faveur de leur succès en Ligue des champions de l’UEFA, en 2021 et 2022 respectivement, Chelsea et le Real Madrid, lauréats de la Coupe du monde des clubs la même année, sont eux aussi assurés de leur place parmi le contingent de 12 représentants européens.

Médaillé d’argent de la Coupe du monde des clubs de la FIFA il y a deux ans, Palmeiras, de même que l’autre club brésilien de Flamengo, médaillé de bronze de la dernière édition, bénéficieront de deux des six places dévolues à la CONMEBOL pour 2025. Les deux clubs ont en effet remporté la Libertadores de la CONMEBOL en 2021 et 2022 respectivement.

Monterrey et le Seattle Sounders FC, victorieux en Ligue des Champions de la Concacaf ces mêmes années, constitueront la moitié de la délégation pour l’Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Il en va de même pour leurs homologues de la Confédération Africaine de Football (CAF), Al Ahly et le Wydad de Casablanca, tandis que pour la Confédération Asiatique de Football (AFC), qui bénéficie elle aussi de quatre places, Al Hilal est le seul club assuré d’être présent à l’été 2025.

Un représentant du pays hôte complètera le plateau de 32 équipes (AFC : 4, CAF : 4, Concacaf : 4, OFC : 1, CONMEBOL : 6, UEFA : 12, pays hôte : 1).

Si un club remporte la principale compétition interclubs de sa confédération à plusieurs reprises, le classement des clubs au sein de cette confédération sur la période de quatre ans sera utilisé pour déterminer le ou les autres clubs participants. Ce classement de clubs sera également utilisé pour définir quelles équipes complèteront le contingent de l’Europe et de l’Amérique du Sud, a conclu la FIFA.

