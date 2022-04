Le PSG a marqué à six reprises, sur la pelouse de Clermont (1-6), samedi soir, lors de la 31e journée. Kylian Mbappé (18e, 74e, 80e) et Neymar (5e, 71e, 82e s.p) ont tous les deux marqué un triplé. Au classement, Paris avance encore plus vers le titre.









Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters HP