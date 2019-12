Paris: Mustapha Hadji victime d’une grosse escroquerie

L’entraîneur adjoint des Lions de l’Atlas Mustapha Hadji a été victime d’escrocs en août dernier, dans un hôtel du VIIème arrondissement, à Paris. D’après le journal l’Equipe, ces derniers ont dérobé une importante quantité de bijoux appartenant à sa femme et coûtant pas moins de 80.000 euros.

Le couple Hadji souhaitait vendre quelques bijoux et a contacté une intermédiaire. Après avoir trouvé un acheteur potentiel, Mustapha et son épouse, accompagnés de l’intermédiaire et de son époux, se rendent à l’hôtel précité pour faire affaire. Après s’être mis d’accord sur le prix de vente, l’acheteur leur a dit qu’il devait se rendre chez son associé, dans un autre hôtel de la ville, pour récupérer l’argent.

Quelques minutes après, il revient à l’hôtel où l’attendaient Mustapha Hadji et son épouse, tenant entre ses mains une boîte remplie de billets. Le mis en cause, leur faisant croire qu’il allait revérifier les bijoux, a pris la fuite à bord d’une voiture qui l’attendait à l’entrée de l’hôtel.

Hadji et l’époux de l’intermédiaire se rendent immédiatement au commissariat et déposent plainte auprès des autorités.

Le 17 décembre, la police judiciaire a interpellé quatre hommes âgés de 18, 25, 27 et 53 ans soupçonnés d’avoir volé les biens du couple Hadji. Originaires de l’Europe de l’est, les suspects, placés en garde à vue, «ont été confrontés à des recoupements téléphoniques et aux témoignages des victimes et certains ont reconnu les faits». Ils ont été mis en examen pour «escroquerie en bande organisée» et «association de malfaiteurs» et ont été placés sous contrôle judiciaire avant d’être remis en liberté.

«Se faisant passer pour de généreux acheteurs de bijoux, ils remettaient à leurs vendeurs des fac-similés de billets de banque avant de prendre la fuite. Ce mode opératoire continue à faire de nombreuses victimes», explique le journal, précisant que la police, lors des perquisitions à leur domicile, n’a pas retrouvé les bijoux volés.

N.M.