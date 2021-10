Paris: l’hôtel de Lionel Messi cambriolé

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a échappé de peu à un cambriolage qui a touché l’hôtel Royal Monceau, où il séjourne en attendant de trouver un logement permanent dans la capitale française.

Selon le journal britannique The Sun, l’hôtel aurait recensé plusieurs cambriolages durant les derniers jours. Les vidéos de caméra de surveillance montrent deux hommes portant un sac, mais la police ne les a pas identifiés.

La même source ajoute que les malfaiteurs ont accédé à l’établissement par le toit. Ils y ont pénétré par un balcon avant d’accéder à une chambre à la fenêtre ouverte.

« Payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu’un entrer dans votre chambre est très perturbant (…) la police a dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d’à côté m’a dit qu’on lui avait volé sa montre ». The Sun parle d’un préjudice estimé à 6000 euros, ajoutant que cela s’est produit à l’étage au-dessus de celui où séjourne Messi.

M.F.